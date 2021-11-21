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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Бетис
Эльче - Бетис: обзор матча 21 ноября 2021
Эльче
21.11.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Бетис
12'
Хуанми
24'
В. Жозе (П)
27'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Бетис
90'
Желтая карточка
А. Морено
80'
Замена
В. Карвалью
️️️️
В. Жозе
80'
Замена
К. Тельо
️️️️
Р. Гонсалес
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Хосан
74'
69'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хуанми
69'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
68'
Красная карточка
Э. Бельерин
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Маскарель
63'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
А. Барраган
63'
Желтая карточка
Л. Бойе
53'
52'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Пеццелла
Замена
Т. Моренте
️️️️
Х. Пасторе
46'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Бигас
46'
27'
ГОЛ! 0:3!
Н. Фекир
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Жозе
18'
Желтая карточка
Хуанми
12'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
7
Лукас
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
22
Мохика
3
Роко
6
Бигас
19
Барраган
8
Маскарель
6
Гумбау
15
Пасторе
17
Хосан
15
Бойе
7
Лукас
4-1-2-3
1
Силва
2
Бельерин
2
Пеццелла
4
Руис
11
Алекс Морено
24
Акуоку
20
Каналес
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
10
Гонсалес
7
Хуанми
6
Бигас
16
Гонсалес
16
Гонсалес
6
Бигас
19
Барраган
13
Паласиос
13
Паласиос
19
Барраган
8
Маскарель
10
Гути
10
Гути
8
Маскарель
15
Пасторе
20
Моренте
20
Моренте
15
Пасторе
17
Хосан
9
Каррийо
9
Каррийо
17
Хосан
2
Пеццелла
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Пеццелла
12
Виллиан Жозе
10
Карвалью
10
Карвалью
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Гонсалес
37
Тельо
37
Тельо
10
Гонсалес
7
Хуанми
24
Руйбаль
24
Руйбаль
7
Хуанми
Остались в запасе
Эльче
Бетис
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
23
Иван Марконе
ОП
11
Пере Милья
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эльче - Бетис
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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