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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 21 ноября 2021
АЕК
21.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Олимпиакос
15'
С. Араухо
79'
С. Араухо
1'
А. Камара
34'
Ю. Эль-Араби
70'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Олимпиакос
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Симойш
87'
87'
Замена
У. Ба
️️️️
М. Камара
Желтая карточка
Н. Амрабат
86'
85'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
84'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
ГОЛ! 2:3!
С. Араухо
Пас отдал
К. Ансарифард
79'
77'
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
Д. Йевтич
️️️️
Д. Шиманьски
74'
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
М. Мохаммади
74'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
С. Цубер
74'
70'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Эль-Араби
68'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
А. Оникуру
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Гарсия
46'
34'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
К. Лала
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
Пас отдал
П. Манталос
15'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
С. Папастатопулос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
39
Нордин Амрабат
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
4-4-2
23
Станкович
22
Враньеш
24
Митоглу
5
Мохаммади
22
Мишелен
7
Цубер
4
Шиманьски
8
Симойш
20
Манталос
99
Гарсия
21
Араухо
4-1-1-3-1
31
Вацлик
70
Лала
19
Папастатопулос
4
Сиссе
5
Рябчук
6
М'Вила
2
Камара
7
Масурас
20
Камара
7
Оникуру
19
Эль-Араби
5
Мохаммади
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
5
Мохаммади
8
Симойш
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
8
Симойш
99
Гарсия
39
Амрабат
39
Амрабат
99
Гарсия
4
Шиманьски
7
Йевтич
7
Йевтич
4
Шиманьски
7
Цубер
17
Ансарифард
17
Ансарифард
7
Цубер
2
Камара
27
Ба
27
Ба
2
Камара
7
Оникуру
41
Бухалакис
41
Бухалакис
7
Оникуру
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Аргириос Янникис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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