Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Вайле
Рандерс - Вайле: обзор матча 21 ноября 2021
Рандерс
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Вайле
37'
А. Камара
49'
А. Камара
50'
Я. Анкерсен
66'
С. Пизингер
45'
Х. Ханссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Вайле
89'
Замена
K. Custovic
️️️️
Х. Ханссон
Желтая карточка
Й. Лауридсен
88'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Э. Марксен
78'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
М. Каллесе
73'
Замена
В. Оново
️️️️
Ф. Лауэнборг
73'
73'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Соуза
Замена
О. Бундгор
️️️️
Я. Анкерсен
73'
ГОЛ! 4:1!
С. Пизингер
66'
65'
Желтая карточка
А. Соуза
Желтая карточка
Ф. Бундгор
63'
59'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Понсе
59'
Замена
А. Аднан
️️️️
Л. Энгель
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
А. Камара
54'
ГОЛ! 3:1!
Я. Анкерсен
Пас отдал
С. Тибблинг
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Камара
Пас отдал
М. Каллесе
49'
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ханссон
Пас отдал
А. Соуза
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
Э. Марксен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
10
Халлур Ханссон
ЦП
3
Жером Опоку
ЦФ
4
Херон
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
11
Филип Бундгор
ЦП
25
Йонас Дакир
ЦФ
29
Винсент Оново
ЦФ
Вайле
7
Мухамаду Драмме
ОП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
6
Али Аднан
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-3-5
15
Копплин
8
Пизингер
15
Марксен
7
Каллесе
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
98
Одей
4
Йонсен
9
Анкерсен
45
Камара
30
Карльгрен
1-5
1
Грютебуст
10
Ханссон
6
Эзатолахи
9
Понсе
19
10
Соуза
4
Энгель
15
Марксен
17
Лауридсен
17
Лауридсен
15
Марксен
9
Анкерсен
23
Бундгор
23
Бундгор
9
Анкерсен
7
Каллесе
20
Клюснер
20
Клюснер
7
Каллесе
45
Камара
11
Бундгор
11
Бундгор
45
Камара
14
Лауэнборг
29
Оново
29
Оново
14
Лауэнборг
9
Понсе
17
17
9
Понсе
4
Энгель
6
Аднан
6
Аднан
4
Энгель
10
Ханссон
4
4
10
Ханссон
10
Соуза
19
Джорджевич
19
Джорджевич
10
Соуза
Остались в запасе
Рандерс
Вайле
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
7
Мухамаду Драмме
ОП
30
Александер Брунст
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Рандерс - Вайле
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
АутоСи Парк
Новости команд
Все
Рандерс
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
2022.03.17 22:50
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
2022.02.24 22:55
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
2022.02.18 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
2022.02.12 19:18
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
2021.12.13 16:23
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+