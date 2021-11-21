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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Антверпен
Сент-Труйден - Антверпен: обзор матча 21 ноября 2021
Сент-Труйден
21.11.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Антверпен
31'
Д. Хаяси
37'
А. Койта
82'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Антверпен
Замена
N. Balongo
️️️️
Y. Suzuki
90'
+2
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
85'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
84'
Замена
C. Durkin
️️️️
S. De Ridder
84'
82'
ГОЛ! 2:1!
М. Саматта
Пас отдал
В. Фишер
79'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Фрай
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
А. Койта
77'
72'
Замена
П. Двомо
️️️️
М. Бенсон
63'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Баликвиша
46'
Замена
В. Фишер
️️️️
А. Юсуф
Желтая карточка
М. Конате
39'
ГОЛ! 2:0!
А. Койта
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаяси
Пас отдал
S. De Ridder
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
7
Виктор Фишер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-5
37
Ляйстнер
4
Лавале
14
Хасиока
16
5
Тейшейра
22
Брюлс
8
Конате
11
Койта
4-1-2-2-1
1
Бутез
3
Энгелс
4
Сек
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
14
Бенсон
7
Баликвиша
9
Фрай
11
Койта
13
Кэкачей
13
Кэкачей
11
Койта
16
8
8
16
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
40
6
6
40
14
Бенсон
14
Двомо
14
Двомо
14
Бенсон
80
Юсуф
7
Фишер
7
Фишер
80
Юсуф
9
Фрай
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Фрай
7
Баликвиша
38
Саматта
38
Саматта
7
Баликвиша
Остались в запасе
Сент-Труйден
Антверпен
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
1
Kenny Steppe
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сент-Труйден - Антверпен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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