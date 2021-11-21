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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Кристиансунд
Стабек - Кристиансунд: обзор матча 21 ноября 2021
Стабек
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
3 : 0
Завершен
Кристиансунд
51'
М. Сольбаккен
53'
Ф. Хауген
78'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Кристиансунд
Замена
J. Moe
️️️️
С. Вангберг
87'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Сольбаккен
82'
81'
Замена
L. Kunga
️️️️
А. Муколли
ГОЛ! 3:0!
О. Валакер Эдвардсен
78'
67'
Замена
Б. Бай
️️️️
М. Мава
67'
Замена
К. Асбак
️️️️
E. Sivertsen
Замена
М. Болли
️️️️
F. Azemi
62'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
К. Педерсен
62'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Хауген
Пас отдал
V. Wernersson
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Сольбаккен
Пас отдал
Ф. Хауген
51'
46'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
Л. Каллудра
41'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
21
Victor Wernersson
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
6
Мартин Хейланд
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
20
Lagos Kunga
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
2-1-5
12
Сандберг
18
Месик
2
Педерсен
28
7
Хауген
77
20
Эдвардсен
7
Сольбаккен
4
Вангберг
3-2-5
34
МакДермотт
19
5
15
10
Каллудра
7
Гьертсен
14
Мава
22
6
Исаксен
19
Картум
98
Муколли
4
Вангберг
18
18
4
Вангберг
77
14
Болли
14
Болли
77
2
Педерсен
5
Йенссен
5
Йенссен
2
Педерсен
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
7
Сольбаккен
15
3
Асбак
3
Асбак
15
10
Каллудра
9
Виллумссон
9
Виллумссон
10
Каллудра
14
Мава
13
Бай
13
Бай
14
Мава
98
Муколли
20
20
98
Муколли
Остались в запасе
Стабек
Кристиансунд
6
Мартин Хейланд
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
6
Мартин Хейланд
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Стабек - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
Кристиансунд
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
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2021.02.10 18:22
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