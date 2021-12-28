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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Жил Висенте
Тондела - Жил Висенте: обзор матча 28 декабря 2021
Тондела
28.12.2021, вторник, 20:00
Португалия. Примейра, 16 тур
0 : 3
Завершен
Жил Висенте
58'
Мурило
77'
М. Буэно
90+3'
Б. Анне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Жил Висенте
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Б. Анне
Желтая карточка
Д. дос Анжос
90'
+2
90'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
90'
Замена
Б. Анне
️️️️
С. Лино
Замена
Р. Дадашов
️️️️
R. Barbosa
82'
78'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
М. Буэно
77'
ГОЛ! 0:2!
М. Буэно
Пас отдал
Педринью
Замена
М. Саньян
️️️️
R. Alves
76'
Замена
Н. Боржес
️️️️
Н. Хасеф
75'
Замена
Х. Боселли
️️️️
B.
75'
71'
Замена
A. Leautey
️️️️
Мурило
Замена
Ж. Педру
️️️️
Т. Дантас
67'
58'
ГОЛ! 0:1!
Мурило
Пас отдал
С. Лино
Желтая карточка
М. Эрнандо
56'
Желтая карточка
B.
50'
45'
Желтая карточка
Л. Кунья
Желтая карточка
R. Alves
33'
Желтая карточка
С. Агра
30'
13'
Желтая карточка
М. Буэно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Педринью
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Жил Висенте
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
4-3-3
30
Ниасс
24
Хасеф
4
Эрнандо
34
2
26
Дантас
8
Ундабаррена
7
Мурильо
7
Агра
10
29
дос Анжос
3-1-2-4
23
Фрелих
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
6
Карвальо
8
Педринью
16
Лино
31
77
Мурило
8
Буэно
9
Наварро
24
Хасеф
30
Боржес
30
Боржес
24
Хасеф
34
93
Саньян
93
Саньян
34
26
Дантас
8
Педру
8
Педру
26
Дантас
2
15
Боселли
15
Боселли
2
10
9
Дадашов
9
Дадашов
10
8
Буэно
8
Абурджания
8
Абурджания
8
Буэно
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
77
Мурило
50
50
77
Мурило
16
Лино
11
Анне
11
Анне
16
Лино
Остались в запасе
Тондела
Жил Висенте
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
88
Pedro Trigueira
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Остались в запасе
6
Emmanuel Hackman
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
14
Juan Jose Calero
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Тондела - Жил Висенте
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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