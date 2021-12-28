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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Визела
Маритиму - Визела: обзор матча 28 декабря 2021
Маритиму
28.12.2021, вторник, 22:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 0
Завершен
Визела
54'
Ж. Таго (П)
72'
Р. Гитан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Визела
90'
Желтая карточка
К. Зохи
88'
Замена
H. Evrard
️️️️
Саму
Замена
А. Видигаль
️️️️
Р. Гитан
84'
Замена
Л. Андраде
️️️️
А. Телеш
83'
Желтая карточка
М. Коста
82'
Замена
F. Cardoso
️️️️
И. Росси
74'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гитан
72'
Замена
Энрике
️️️️
К. Баке
64'
61'
Замена
Кики
️️️️
Р. Офори
55'
Желтая карточка
К. Куао
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Таго
54'
50'
Желтая карточка
Б. Вильсон
46'
Замена
F. Cann
️️️️
А. Мендес
45'
+1
Красная карточка
Н. Морейра
35'
Желтая карточка
Р. Офори
Желтая карточка
И. Росси
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
10
Пауло Виктор
ВР
87
Витор Коста
ЛЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
16
Иван Росси
ОП
99
Рафик Гитан
ЦФ
44
Андре Телеш
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
10
Клесио Баке
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Визела
13
Педру Силва
ВР
37
Ричард Офори
ЦЗ
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
52
Коффи Куао
ПЗ
22
Алекс Мендес
ЦП
17
Нуну Морейра
ЦП
17
Marcos Paulo
ЦП
20
Саму
ЦП
10
Кику Бондосу
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Маритиму
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
6
Filipe Cardoso
ЦП
93
Энрике
ЦФ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Визела
27
Charles
ВР
24
Кики
ЛЗ
70
Francis Cann
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
13
Hugues Evrard
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
4-1-5
10
Виктор
87
Коста
4
Коста
2
Винк
5
Зайнадине
16
Росси
44
Телеш
95
Таго
10
Баке
9
Алипур
99
Гитан
4-4-2
13
Силва
52
Куао
25
Айдара
43
Вильсон
37
Офори
17
Морейра
17
20
Саму
22
Мендес
90
Кассиано
10
Бондосу
44
Телеш
5
Андраде
5
Андраде
44
Телеш
16
Росси
6
6
16
Росси
99
Гитан
7
Видигаль
7
Видигаль
99
Гитан
10
Баке
93
Энрике
93
Энрике
10
Баке
37
Офори
24
Кики
24
Кики
37
Офори
22
Мендес
70
70
22
Мендес
20
Саму
13
13
20
Саму
Остались в запасе
Маритиму
Визела
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
27
Charles
ВР
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
55
Мигель Силва
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
3
Мойзес Москера
ЦФ
Остались в запасе
27
Charles
ВР
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Игор Жулиао
ЦФ
82
Томас Силва
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Маритиму - Визела
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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