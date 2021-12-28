Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2021
Саутгемптон
28.12.2021, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
25'
Д. Уорд-Проус
41'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
Замена
Н. Редмонд
️️️️
А. Армстронг
83'
77'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Эмерсон
Замена
А. Броя
️️️️
Ш. Лонг
71'
69'
Желтая карточка
Г. Уинкс
62'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
Желтая карточка
А. Армстронг
51'
46'
Замена
М. Доэрти
️️️️
С. Регилон
45'
+1
Желтая карточка
С. Регилон
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Кейн
Вторая желтая
М. Салису
39'
Желтая карточка
М. Салису
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уорд-Проус
25'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
11
Тьерри Смолл
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
3-3-2-2
17
Форстер
7
Валери
5
Беднарек
22
Салису
15
Перро
27
Диалло
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
17
Армстронг
7
Лонг
10
Армстронг
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
22
Эмерсон
3
Регилон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
10
Армстронг
27
Редмонд
27
Редмонд
10
Армстронг
7
Лонг
27
Броя
27
Броя
7
Лонг
3
Регилон
2
Доэрти
2
Доэрти
3
Регилон
22
Эмерсон
17
Хиль
17
Хиль
22
Эмерсон
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
11
Тьерри Смолл
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
16
Динель Симе
ЦЗ
11
Тьерри Смолл
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+