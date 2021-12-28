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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Вест Хэм
Уотфорд - Вест Хэм: обзор матча 28 декабря 2021
Уотфорд
28.12.2021, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
4'
Э. Деннис
27'
Т. Соучек
29'
С. Бенрахма
58'
М. Нобл (П)
90+2'
Н. Влашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Вест Хэм
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Н. Влашич
Пас отдал
Д. Боуэн
90'
Замена
А. Крал
️️️️
М. Ланзини
85'
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
82'
Замена
А. Масуаку
️️️️
Б. Джонсон
81'
Желтая карточка
К. Доусон
Замена
К. Сема
️️️️
О. Туфан
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Нобл
Замена
Ж. Педро
️️️️
К. Эрнандес
46'
Замена
И. Луза
️️️️
К. Фемения
40'
29'
ГОЛ! 1:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Антонио
27'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
Д. Боуэн
ГОЛ! 1:0!
Э. Деннис
Пас отдал
Д. Кинг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-3-3
26
Бахман
25
Масина
22
Сьерральта
20
Кэткарт
17
Фемения
17
Сиссоко
33
Куцка
11
Туфан
9
Эрнандес
17
Деннис
7
Кинг
4-1-1-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
28
Соучек
16
Нобл
20
Боуэн
22
Ланзини
10
Бенрахма
18
Антонио
11
Туфан
12
Сема
12
Сема
11
Туфан
17
Фемения
26
Луза
26
Луза
17
Фемения
9
Эрнандес
9
Педро
9
Педро
9
Эрнандес
2
Джонсон
26
Масуаку
26
Масуаку
2
Джонсон
22
Ланзини
33
Крал
33
Крал
22
Ланзини
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
Остались в запасе
Уотфорд
Вест Хэм
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уотфорд - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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