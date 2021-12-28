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Кристал Пэлас - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Норвич Сити: обзор матча 28 декабря 2021
Кристал Пэлас
28.12.2021, вторник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
8'
О. Эдуард (П)
38'
Ж. Матета
42'
Д. Шлупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Норвич Сити
Замена
Д. Томкинс
️️️️
Й. Андерсен
83'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
81'
81'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
П. Плахета
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
У. Хьюз
73'
68'
Замена
Д. Роу
️️️️
Х. Цолис
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Д. Яннулис
ГОЛ! 3:0!
Д. Шлупп
Пас отдал
О. Эдуард
42'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
О. Эдуард
38'
29'
Желтая карточка
С. Бирам
Желтая карточка
О. Эдуард
22'
10'
Желтая карточка
Б. Гибсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Эдуард
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
27
Джеффри Шлупп
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
18
Якоб Серенсен
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
21
Джон МакКракен
ЦФ
11
Джон Роу
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Гуаита
3
Митчелл
6
Гехи
2
Андерсен
25
Уорд
8
Куяте
19
Хьюз
27
Шлупп
14
Матета
29
Эдуард
10
Айю
4-3-2-1
1
Ганн
3
Бирам
23
Гибсон
18
Серенсен
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
23
МакЛин
77
Плахета
17
Цолис
33
Айда
2
Андерсен
5
Томкинс
5
Томкинс
2
Андерсен
19
Хьюз
19
Миливойевич
19
Миливойевич
19
Хьюз
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
13
Яннулис
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Яннулис
77
Плахета
9
Сарджент
9
Сарджент
77
Плахета
17
Цолис
11
Роу
11
Роу
17
Цолис
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Норвич Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
21
Джон МакКракен
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
31
Реми Мэттьюз
ВР
36
Натан Фергюсон
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Озан Кабак
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
21
Джон МакКракен
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Кристал Пэлас - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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