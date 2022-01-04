Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ОФИ
Астерас - ОФИ: обзор матча 04 января 2022
Астерас
04.01.2022, вторник, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
ОФИ
38'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - ОФИ
90'
+3
Желтая карточка
Т. Пасалидис
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
90'
Желтая карточка
Х. Барралес
88'
86'
Замена
П. Стайкос
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
К. Сони
73'
Желтая карточка
Х. Мунафо
68'
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Риера
67'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
66'
65'
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Л. Кастаньос
64'
Замена
F. Grivas
️️️️
Л. Фелипе Гальегос
62'
Желтая карточка
П. Вурос
60'
Желтая карточка
Л. Кастаньос
58'
Желтая карточка
К. Яннулис
58'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
A. Nabi
46'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
B. Kamau
ГОЛ! 1:0!
А. Риера
Пас отдал
Х. Мунафо
38'
9'
Желтая карточка
B. Kamau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
24
Федерико Альварес
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
28
Frixos Grivas
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
2-1-5
1
Пападопулос
2
Кармона
22
8
Мунафо
23
Риера
18
Атьенца
9
Барралес
40
Сито
5
2-3-5
24
Ватерман
58
Пасалидис
18
Яннулис
38
Балояннис
18
Де Гузман
8
Гальегос
9
Кастаньос
77
10
7
Лабру
2
Вурос
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
23
Риера
20
Регис
20
Регис
23
Риера
10
Сони
10
Сони
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
9
Кастаньос
10
Нейра
10
Нейра
9
Кастаньос
18
Де Гузман
26
Стайкос
26
Стайкос
18
Де Гузман
8
Гальегос
28
28
8
Гальегос
77
19
Цилианидис
19
Цилианидис
77
10
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
10
Остались в запасе
Астерас
ОФИ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча Астерас - ОФИ
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
ОФИ
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
10:39
«Хапоэль Беэр-Шева» – «ОФИ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Хапоэля Беер-Шева» и «ОФИ» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«ОФИ» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+