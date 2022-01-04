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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ланс - Лилль
Ланс - Лилль: обзор матча 04 января 2022
Ланс
04.01.2022, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Лилль
67'
С. Фофана
90+5'
С. Фофана
28'
А. Онана
33'
А. Онана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ланс - Лилль
Желтая карточка
С. Фофана
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
С. Фофана
Пас отдал
Г. Какута
90'
+5
90'
+4
Замена
К. Ив Дабила
️️️️
Ю. Языджи
90'
Желтая карточка
И. Грбич
85'
Замена
Ж. Пье
️️️️
А. Гомес
Замена
П. Берг
️️️️
К. Дансо
75'
74'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Г. Гудмундссон
72'
Желтая карточка
Рейнилду
ГОЛ! 1:2!
С. Фофана
Пас отдал
У. Саид
67'
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Кошта
64'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
63'
Замена
К. Жан
️️️️
П. Франковски
63'
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Онана
Пас отдал
Ж. Бамба
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Онана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
18
Брайан Перейра
ЦЗ
7
Патрик Берг
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
10
Корентен Жан
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
26
Жереми Пье
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
79
Бика
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Фариньес
3
Ву
2
Медина
4
Дансо
92
Клосс
28
Дукур
42
Фофана
19
Франковски
10
Кошта
15
Калимуэндо
7
Сотока
3-3-2-2
13
Грбич
6
Фонте
35
Джало
4
Ботман
17
Рейнилду
24
Онана
3
Гудмундссон
8
Саншеш
7
Гомес
97
Языджи
19
Бамба
4
Дансо
7
Берг
7
Берг
4
Дансо
10
Кошта
5
Какута
5
Какута
10
Кошта
19
Франковски
10
Жан
10
Жан
19
Франковски
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
7
Гомес
26
Пье
26
Пье
7
Гомес
3
Гудмундссон
80
Лихаджи
80
Лихаджи
3
Гудмундссон
97
Языджи
13
Дабила
13
Дабила
97
Языджи
Остались в запасе
Ланс
Лилль
16
Жан-Луис Лека
ВР
18
Брайан Перейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
16
Адам Якубек
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
18
Брайан Перейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
40
Джонатан Варан
ЦП
18
Ибраима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
27
Рокко Асконе
ЦП
79
Бика
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ланс - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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