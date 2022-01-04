Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Понферрадина - Эспаньол
Понферрадина - Эспаньол: обзор матча 04 января 2022
Понферрадина
04.01.2022, вторник, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Эспаньол
88'
Y. (П)
4'
А. Педроса
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Понферрадина - Эспаньол
116'
Желтая карточка
О. Хиль
Желтая карточка
R. Pujol
115'
113'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
С. Дардер
Замена
S. Crespo
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
102'
101'
Желтая карточка
А. Эмбарба
Желтая карточка
Y.
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Y.
88'
87'
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Пуадо
Замена
К. Саверио
️️️️
C. Rodriguez
78'
72'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
Л. Морон
72'
Замена
Л. Димата
️️️️
Р. де Томас
Замена
P. Barandiaran
️️️️
I. Rodríguez
67'
Замена
A. Medina Delgado
️️️️
П. Антон
67'
59'
Замена
О. Хиль
️️️️
А. Видаль
46'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Н. Меламед
Замена
D. Ojeda
️️️️
С. Энрих
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Педроса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Понферрадина
1
Sergi Puig
ВР
2
Ivan Rodríguez
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Ricard Pujol
ЦЗ
28
José Naranjo
ЦП
5
Пол Антон
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
10
Yuri
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Понферрадина
13
Lucho Garcia
ВР
22
Paris Barandiaran
ЦЗ
23
Saúl Crespo
ЦП
29
Mauro Molina
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
19
Кике Саверио
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
17
Juan Camilo Becerra
ЦФ
30
Hugo Fernandez
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
3-2-5
1
2
3
Копете
14
28
5
Антон
99
5
10
10
9
Энрих
4-2-2-2
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
88
Баре
10
Дардер
7
Пуадо
10
Меламед
9
де Томас
80
Морон
2
22
22
2
99
23
23
99
10
19
Саверио
19
Саверио
10
5
Антон
4
4
5
Антон
9
Энрих
21
21
9
Энрих
22
Видаль
27
Хиль
27
Хиль
22
Видаль
10
Дардер
8
Мерида
8
Мерида
10
Дардер
7
Пуадо
7
Лей
7
Лей
7
Пуадо
80
Морон
17
Каррерас
17
Каррерас
80
Морон
10
Меламед
23
Эмбарба
23
Эмбарба
10
Меламед
9
де Томас
11
Димата
11
Димата
9
де Томас
Остались в запасе
Понферрадина
Эспаньол
13
Lucho Garcia
ВР
29
Mauro Molina
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
17
Juan Camilo Becerra
ЦФ
30
Hugo Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Lucho Garcia
ВР
29
Mauro Molina
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
8
Хосе Саласар
ЦФ
17
Juan Camilo Becerra
ЦФ
30
Hugo Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Хосе Мануэль Диас
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Понферрадина - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эль Торалин
Новости команд
Все
Понферрадина
Эспаньол
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Тренер «Сосьедада» объяснил, почему Захарян не сыграл с командой из 3-го дивизиона
2025.01.06 15:15
1
Кубок Испании. Захарян остался на скамейке запасных «Сосьедада» в матче с клубом 3-го дивизиона
2025.01.05 19:25
В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне
2025.01.04 09:56
В «Сосьедаде» сообщили, когда Захарян сыграет впервые в сезоне
2024.12.22 14:58
1
Кубок Испании. «Вильярреал» проиграл любительской команде и другие результаты
2017.10.25 23:21
2
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+