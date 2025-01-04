В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян максимально близок к возвращению на поле.
Он может сыграть впервые в сезоне уже завтра, 5 января.
«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье.
Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», – сообщили в пресс‑службе клуба из Сан-Себастьяна.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
- Он не играет с 25 мая.