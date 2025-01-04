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    • В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне

    В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян максимально близок к возвращению на поле.

    Он может сыграть впервые в сезоне уже завтра, 5 января.

    «Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье.

    Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», – сообщили в пресс‑службе клуба из Сан-Себастьяна.

    • Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
    • Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
    • В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
    • Он не играет с 25 мая.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2025 09:56
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