В «Сосьедаде» заявили о готовности Захаряна сыграть впервые в сезоне

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян максимально близок к возвращению на поле.

Он может сыграть впервые в сезоне уже завтра, 5 января.

«Захарян тренируется в общей группе со всеми и без ограничений. Он готов сыграть с «Понферрадиной» в воскресенье.

Однако завтра состоится тренировка, после которой тренер огласит состав на игру», – сообщили в пресс‑службе клуба из Сан-Себастьяна.