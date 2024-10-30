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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эскобедо - Понферрадина
Эскобедо - Понферрадина: обзор матча 30 октября 2024
Эскобедо
30.10.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Понферрадина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эскобедо - Понферрадина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эскобедо
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
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2025.01.06 15:15
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