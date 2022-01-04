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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Ионикос
ПАС - Ионикос: обзор матча 04 января 2022
ПАС
04.01.2022, вторник, 18:15
Греция. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Ионикос
51'
Х. Хосе Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Ионикос
Замена
S. Siontis
️️️️
Х. Хосе Переа
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Ромао
75'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
А. Лиасос
70'
59'
Замена
Д. Кабрал
️️️️
Р. Ленис
ГОЛ! 1:0!
Х. Хосе Переа
51'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
J. Schneider
46'
17'
Желтая карточка
А. Аосман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ионикос
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
8
Далсью
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС
22
Stefanos Siontis
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Ионикос
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
1-1-5
64
Сулис
2
Салиакас
28
Домингес
8
Лиасос
33
20
Милинчану
9
Переа
0
2-5-4
19
Чигринский
15
Валерианос
15
Ромао
8
Далсью
15
Аосман
29
Ленис
6
27
2
1
Хутесиотис
31
Санчес
9
Переа
22
22
9
Переа
33
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
33
31
Санчес
87
Каньяс
87
Каньяс
31
Санчес
29
Ленис
26
Кабрал
26
Кабрал
29
Ленис
Остались в запасе
ПАС
Ионикос
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Остались в запасе
33
Nikos Moustakis
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
14
Василиос Манцис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАС - Ионикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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ПАС
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