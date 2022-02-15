Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Реал
ПСЖ - Реал: обзор матча 15 февраля 2022
ПСЖ
15.02.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Реал
90+4'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Реал
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
90'
+4
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
87'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
Замена
И. Гуйе
️️️️
Д. Перейра
87'
84'
Желтая карточка
Родриго
82'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
82'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
Замена
Неймар
️️️️
А. Ди Мария
73'
72'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
72'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Желтая карточка
Д. Перейра
62'
Пенальти не реализован!
Л. Месси
62'
57'
Желтая карточка
Ф. Менди
51'
Желтая карточка
Э. Милитао
Желтая карточка
М. Верратти
40'
38'
Желтая карточка
Каземиро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
2
Данилу Перейра
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
3
Кимпембе
2
Хакими
5
Паредес
2
Перейра
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Месси
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
2
Перейра
5
Гуйе
5
Гуйе
2
Перейра
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Неймар
11
Ди Мария
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
Остались в запасе
ПСЖ
Реал
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча ПСЖ - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
ПСЖ
Реал
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лапорта рассказал, что «Барселона» потребует на суде против «Реала»
Вчера, 14:57
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Барко прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 19:16
3
«ПСЖ» хочет подписать скандального вингера из Аргентины
24 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лапорта рассказал, что «Барселона» потребует на суде против «Реала»
Вчера, 14:57
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
Вчера, 08:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+