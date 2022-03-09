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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - ПСЖ
Реал - ПСЖ: обзор матча 09 марта 2022
Реал
09.03.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
ПСЖ
61'
К. Бензема
76'
К. Бензема
78'
К. Бензема
39'
К. Мбаппе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - ПСЖ
Желтая карточка
Л. Васкес
88'
88'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Хакими
83'
Желтая карточка
П. Кимпембе
81'
Желтая карточка
А. Хакими
81'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Перейра
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
78'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
76'
71'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Паредес
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
66'
62'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
61'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
60'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
57'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
57'
Желтая карточка
Винисиус
44'
Желтая карточка
Начо
43'
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
Неймар
7'
Желтая карточка
Л. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
8
Вальверде
8
Кроос
20
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
2
Хакими
5
Маркиньос
3
Кимпембе
25
Мендеш
2
Перейра
5
Паредес
6
Верратти
10
Месси
10
Неймар
10
Мбаппе
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
14
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
14
Карвахаль
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
2
Хакими
7
Дракслер
7
Дракслер
2
Хакими
5
Паредес
5
Гуйе
5
Гуйе
5
Паредес
2
Перейра
11
Ди Мария
11
Ди Мария
2
Перейра
Остались в запасе
Реал
ПСЖ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Кейлор Навас
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал - ПСЖ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
1 : 1
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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