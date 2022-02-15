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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Шеффилд Юнайтед - Халл Сити: обзор матча 15 февраля 2022
Шеффилд Юнайтед
15.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Балдок
83'
Замена
С. Берге
️️️️
К. Хурихейн
79'
75'
Желтая карточка
Ш. МакЛафлин
71'
Замена
Э. Джонс
️️️️
Р. Слатер
56'
Замена
Т. Ивс
️️️️
М. Форсс
45'
+2
Желтая карточка
Д. Хонимэн
19'
Замена
К. Элдер
️️️️
Л. Койл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Реган Слатер
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Халл Сити
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
32
Балдок
7
Ндиайе
14
Хурихейн
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
9
МакБарни
2-2-1-5
13
Ингрэм
2
Койл
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
27
Слатер
88
Форсс
47
Лонгман
24
Гривз
19
Флеминг
14
Хурихейн
16
Берге
16
Берге
14
Хурихейн
2
Койл
20
Элдер
20
Элдер
2
Койл
27
Слатер
5
Джонс
5
Джонс
27
Слатер
88
Форсс
39
Ивс
39
Ивс
88
Форсс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Халл Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Остались в запасе
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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