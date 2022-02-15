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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 15 февраля 2022
Абердин
15.02.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
71'
Л. Фергюсон (П)
6'
C. Hendry
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
М. Кеннеди
74'
74'
Замена
L. Craig
️️️️
М. Хальберг
73'
Замена
T. Gallacher
️️️️
C. Booth
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Фергюсон
71'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
С. Браун
65'
61'
Замена
С. Мэй
️️️️
C. Hendry
60'
Желтая карточка
J. Butterfield
Желтая карточка
Д. Бейтс
57'
54'
Желтая карточка
Д. Клири
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Д. МакКензи
52'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Д. Галлахер
46'
42'
Замена
E. Parish
️️️️
З. Кларк
6'
ГОЛ! 0:1!
C. Hendry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
3-5-2
1
Льюис
3
МакКензи
31
Галлахер
47
Рэмзи
8
Браун
17
Хайес
18
Бэррон
10
Кеннеди
19
Фергюсон
4
Бейтс
21
Рамирес
3-2-1-3
28
Кларк
5
Хальберг
24
6
Клири
5
МакКарт
2
Браун
29
21
Кроуфорд
14
45
3
МакКензи
3
Монтгомери
3
Монтгомери
3
МакКензи
8
Браун
14
Ожо
14
Ожо
8
Браун
10
Кеннеди
9
9
10
Кеннеди
31
Галлахер
17
Бесуйен
17
Бесуйен
31
Галлахер
28
Кларк
12
12
28
Кларк
5
Хальберг
0
0
5
Хальберг
24
3
3
24
14
17
Мэй
17
Мэй
14
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
5
John Mahon
ЦЗ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Остались в запасе
5
John Mahon
ЦЗ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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