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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сарпсборг 08 - Краснодар
Сарпсборг 08 - Краснодар: обзор матча 15 февраля 2022
Сарпсборг 08
15.02.2022, вторник, 00:00
Товарищеские матчи
3 : 2
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Сарпсборг 08 - Краснодар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Краснодар
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Кордоба высказался о кубковом разгроме «Ахмата»
Вчера, 23:57
Реакция Гусева на избиение «Ахмата» «Краснодаром»
Вчера, 21:03
2
Кубок России. «Краснодар» побил «Ахмат» (3:0) и выиграл группу, грозненцы вылетели
Вчера, 19:58
Определены группы в Зимнем Кубке РПЛ
Вчера, 17:23
1
Генич объяснил неудачи «Краснодара»
Вчера, 15:00
1
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