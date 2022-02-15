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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Ковентри
Кардифф - Ковентри: обзор матча 15 февраля 2022
Кардифф
15.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 0
Завершен
Ковентри
72'
Д. Баган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Ковентри
78'
Желтая карточка
К. МакФадзин
74'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Т. Кейн
ГОЛ! 1:0!
Д. Баган
Пас отдал
У. Волкс
72'
65'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Шипли
Желтая карточка
Р. Уинтл
60'
Желтая карточка
Э. Флинт
59'
57'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
М. Роуз
Замена
Д. Хагилл
️️️️
М. Ваттерс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
34
Эли Кинг
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Смитис
16
Драме
44
Флинт
25
МакГиннес
3
Баган
24
Уинтл
38
Нг
34
Кинг
6
Волкс
39
Дэвис
36
Ваттерс
2-1-5
21
Мур
34
Кейн
21
Бидуэлл
17
О'Харе
26
Шипли
5
МакФадзин
5
Роуз
24
Аллен
18
Шиф
36
Ваттерс
9
Хагилл
9
Хагилл
36
Ваттерс
34
Кейн
22
Матсен
22
Матсен
34
Кейн
5
Роуз
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
5
Роуз
26
Шипли
29
Уогхорн
29
Уогхорн
26
Шипли
Остались в запасе
Кардифф
Ковентри
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Оливер Денхэм
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Кардифф - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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