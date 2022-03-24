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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Северная Македония
Италия - Северная Македония: обзор матча 24 марта 2022
Италия
24.03.2022, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Северная Македония
90+2'
А. Трайковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Италия - Северная Македония
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Трайковски
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Д. Манчини
90'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Берарди
89'
86'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Д. Велкоски
80'
Желтая карточка
С. Спировски
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Ч. Иммобиле
77'
Замена
С. Тонали
️️️️
Н. Барелла
77'
71'
Замена
Б. Миовски
️️️️
М. Ристовски
Замена
Д. Распадори
️️️️
Л. Инсинье
64'
58'
Замена
С. Ашковски
️️️️
А. Адеми
58'
Замена
С. Спировски
️️️️
Б. Николов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Доменико Берарди
ПВ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
5
Ариян Адеми
ЦП
16
Бобан Николов
ЦП
19
Милан Ристовски
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Дарко Чурлинов
ПВ
9
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Италия
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
0
Жоао Педро
ЦФ
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
17
Валон Этеми
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
20
Стефан Спировски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
8
Давид Бабунски
ЦФ
0
Кристиан Наумовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
23
Манчини
6
Бастони
24
Флоренци
18
Барелла
8
Жоржиньо
6
Верратти
10
Инсинье
11
Берарди
17
Иммобиле
4-3-2-1
23
Димитриевски
13
Ристовски
6
Муслиу
14
Велкоски
8
Алиоски
5
Адеми
16
Николов
19
Ристовски
11
Чурлинов
10
Барди
9
Трайковски
23
Манчини
3
Кьеллини
3
Кьеллини
23
Манчини
18
Барелла
8
Тонали
8
Тонали
18
Барелла
17
Иммобиле
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
17
Иммобиле
10
Инсинье
10
Распадори
10
Распадори
10
Инсинье
11
Берарди
0
Жоао Педро
0
Жоао Педро
11
Берарди
14
Велкоски
4
Ристевски
4
Ристевски
14
Велкоски
5
Адеми
3
Ашковски
3
Ашковски
5
Адеми
16
Николов
20
Спировски
20
Спировски
16
Николов
19
Ристовски
9
Миовски
9
Миовски
19
Ристовски
Остались в запасе
Италия
Северная Македония
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
17
Валон Этеми
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
8
Давид Бабунски
ЦФ
0
Кристиан Наумовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Остались в запасе
12
Алессио Краньо
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
7
Маттео Политано
ПВ
Остались в запасе
17
Валон Этеми
ЛВ
12
Дамьян Шишковски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
8
Давид Бабунски
ЦФ
0
Кристиан Наумовски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Игор Ангеловски
Статистика матча Италия - Северная Македония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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