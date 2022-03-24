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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Сербия
Венгрия - Сербия: обзор матча 24 марта 2022
Венгрия
24.03.2022, четверг, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Венгрия - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
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Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
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