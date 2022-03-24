Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Австрия
Уэльс - Австрия: обзор матча 24 марта 2022
Уэльс
24.03.2022, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Австрия
25'
Г. Бэйл
51'
Г. Бэйл
65'
Б. Дэвис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Австрия
Желтая карточка
Н. Уильямс
90'
+5
Замена
К. Мефам
️️️️
Г. Бэйл
90'
+3
89'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
С. Ляйнер
88'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Джеймс
88'
78'
Замена
В. Лазаро
️️️️
К. Шлагер
78'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Баумгартнер
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Дэвис
Желтая карточка
Х. Уилсон
60'
56'
Замена
С. Калайджич
️️️️
К. Лаймер
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Дэвис
51'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
25'
24'
Желтая карточка
К. Баумгартнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
11
Гарет Бэйл
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
14
Коннор Робертс
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
8
Давид Алаба
ЛЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Уэльс
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Марко Груль
ЛВ
26
Алессандро Шепф
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
23
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Саша Калайджич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-2-3-1
1
Хеннесси
4
Дэвис
5
Ампаду
6
Родон
3
Уильямс
7
Аллен
10
Рэмзи
11
Бэйл
8
Уилсон
14
Робертс
20
Джеймс
4-1-3-1-1
1
Линднер
19
Ляйнер
4
Хинтереггер
3
Драгович
8
Алаба
4
Шлагер
20
Лаймер
9
Забитцер
6
Зайвальд
10
Баумгартнер
7
Арнаутович
11
Бэйл
2
Мефам
2
Мефам
11
Бэйл
20
Джеймс
11
Джонсон
11
Джонсон
20
Джеймс
4
Шлагер
22
Лазаро
22
Лазаро
4
Шлагер
10
Баумгартнер
23
Вайманн
23
Вайманн
10
Баумгартнер
20
Лаймер
9
Калайджич
9
Калайджич
20
Лаймер
19
Ляйнер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
19
Ляйнер
Остались в запасе
Уэльс
Австрия
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
26
Алессандро Шепф
ЦП
13
Патрик Пенц
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
17
Рабби Матондо
ПВ
21
Том Кинг
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
19
Сорба Томас
ПВ
Остались в запасе
26
Алессандро Шепф
ЦП
13
Патрик Пенц
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
6
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Луис Шауб
ЦП
19
Марко Груль
ЛВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Уэльс - Австрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Уэльс
Австрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций. Португалия впервые победила после ухода Роналду (3:2), решающий гол – у «семерки»
18 ноября
Уэльс – Португалия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Израиль – Австрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Израиля и Австрии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Австрии и Ирландии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Косово – Австрия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2026
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+