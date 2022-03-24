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Расписание матчей
Лига наций
Эстония - Кипр
Эстония - Кипр: обзор матча 24 марта 2022
Эстония
24.03.2022, четверг, 20:00
Лига наций, группа C, Финал
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстония - Кипр
90'
+2
Замена
А. Какулис
️️️️
П. Сотириу
90'
+2
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Ф. Папулис
Замена
Э. Сорга
️️️️
Р. Саппинен
90'
+2
74'
Желтая карточка
Ф. Папулис
Желтая карточка
В. Крейда
73'
Замена
С. Зенев
️️️️
Х. Аниер
72'
70'
Замена
Д. Христофи
️️️️
И. Питтас
Желтая карточка
Р. Саппинен
62'
57'
Желтая карточка
М. Антониу
39'
Желтая карточка
К. Артиматас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
4
Маттиас Кяйт
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Алекс Гогич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
22
Марко Мееритс
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Кипр
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
6
Данило Шполярич
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
3-5-2
12
Игонен
3
Паскочи
15
Клаван
16
Тамм
4
Кяйт
13
Крейда
14
Васильев
15
Саппинен
18
Метс
8
Аниер
11
Оямаа
2-1-5-2
22
Михаил
3
Панайоту
4
Иоанну
6
Гогич
7
Антониу
23
Кириаку
18
Артиматас
20
Кастанос
9
Питтас
3
Сотириу
15
Папулис
15
Саппинен
9
Сорга
9
Сорга
15
Саппинен
8
Аниер
10
Зенев
10
Зенев
8
Аниер
15
Папулис
6
Шполярич
6
Шполярич
15
Папулис
3
Сотириу
11
Какулис
11
Какулис
3
Сотириу
9
Питтас
9
Христофи
9
Христофи
9
Питтас
Остались в запасе
Эстония
Кипр
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
22
Марко Мееритс
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Остались в запасе
12
Микхел Аксалу
ВР
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
22
Марко Мееритс
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Остались в запасе
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
11
Андреас Авраам
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Статистика матча Эстония - Кипр
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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