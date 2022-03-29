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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Эстония
Кипр - Эстония: обзор матча 29 марта 2022
Кипр
29.03.2022, вторник, 19:00
Лига наций, группа C, Финал
2 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Эстония
19'
М. Ционис
51'
П. Сотириу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Эстония
Замена
И. Питтас
️️️️
Ф. Папулис
90'
88'
Замена
Р. Кирсс
️️️️
Р. Саппинен
87'
Желтая карточка
К. Метс
Замена
В. Кириаку
️️️️
М. Антониу
83'
Замена
А. Авраам
️️️️
М. Ционис
79'
Замена
Д. Христофи
️️️️
П. Сотириу
79'
54'
Замена
Э. Сорга
️️️️
М. Лукка
ГОЛ! 2:0!
П. Сотириу
Пас отдал
Ф. Папулис
51'
Вторая желтая
Д. Шполярич
47'
46'
Замена
С. Пури
️️️️
В. Синявский
46'
Замена
С. Зенев
️️️️
Х. Аниер
Желтая карточка
Д. Шполярич
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Ционис
Пас отдал
Н. Иоанну
19'
13'
Желтая карточка
Й. Тамм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
6
Данило Шполярич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Кипр
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
5
Костас Сотериу
ЦЗ
0
Вангелис Кириаку
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
17
Димитриос Теодору
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
2-2-3-3
22
Михаил
3
Панайоту
4
Иоанну
6
Гогич
6
Шполярич
23
Кириаку
18
Артиматас
7
Антониу
21
Ционис
15
Папулис
3
Сотириу
3-5-2
12
Игонен
16
Тамм
15
Клаван
4
Лукка
18
Метс
13
Крейда
23
Синявский
15
Саппинен
14
Васильев
11
Оямаа
8
Аниер
7
Антониу
0
Кириаку
0
Кириаку
7
Антониу
15
Папулис
9
Питтас
9
Питтас
15
Папулис
21
Ционис
11
Авраам
11
Авраам
21
Ционис
3
Сотириу
9
Христофи
9
Христофи
3
Сотириу
23
Синявский
7
Пури
7
Пури
23
Синявский
8
Аниер
10
Зенев
10
Зенев
8
Аниер
15
Саппинен
9
Кирсс
9
Кирсс
15
Саппинен
4
Лукка
9
Сорга
9
Сорга
4
Лукка
Остались в запасе
Кипр
Эстония
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Димитриос Теодору
ЦФ
Главный тренер
Николаос Костеноглу
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
1
Иоаким Тумпас
ВР
12
Андреас Христодулу
ВР
5
Костас Сотериу
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
11
Андроникос Какулис
ЦФ
17
Димитриос Теодору
ЦФ
Остались в запасе
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Марко Мееритс
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
Главный тренер
Николаос Костеноглу
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Кипр - Эстония
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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