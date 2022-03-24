Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Чехия
Швеция - Чехия: обзор матча 24 марта 2022
Швеция
24.03.2022, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1 : 0
Завершен
Чехия
110'
Р. Квайсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швеция - Чехия
Желтая карточка
Й. Карлстрем
115'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Э. Форсберг
115'
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
А. Исак
115'
111'
Замена
О. Лингр
️️️️
А. Гложек
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
А. Исак
110'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
К. Ольссон
107'
Желтая карточка
К. Ольссон
103'
90'
+3
Желтая карточка
А. Матею
90'
+2
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Барак
90'
+2
Замена
Я. Сикора
️️️️
М. Садилек
85'
Желтая карточка
Т. Соучек
83'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Я. Кухта
76'
Замена
А. Матею
️️️️
Я. Янкто
76'
Замена
М. Гавел
️️️️
Л. Масопуст
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Экдаль
72'
71'
Желтая карточка
Д. Зима
68'
Желтая карточка
Т. Голеш
Замена
Р. Квайсон
️️️️
В. Классон
61'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
М. Ольссон
61'
Желтая карточка
А. Экдаль
60'
Желтая карточка
В. Классон
52'
Желтая карточка
Й. Нильссон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
15
Йоаким Нильссон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Михал Садилек
ЦП
7
Антонин Барак
АП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Швеция
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
11
Энтони Эланга
ЛВ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
14
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
16
Йеспер Карлстрем
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
0
Милан Хеча
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
4
Милан Гавел
ЦЗ
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
15
Ян Сикора
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ОП
25
Якуб Пешек
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
24
Даниэльсон
3
Линделеф
18
Ольссон
15
Нильссон
20
Ольссон
13
Экдаль
10
Форсберг
17
Классон
21
Кулушевски
9
Исак
3-1-3-1-2
1
Вацлик
3
Голеш
24
Брабец
6
Зима
22
Соучек
12
Масопуст
8
Садилек
14
Янкто
7
Барак
11
Кухта
10
Гложек
18
Ольссон
5
Бенгтссон
5
Бенгтссон
18
Ольссон
9
Исак
14
Хеландер
14
Хеландер
9
Исак
13
Экдаль
19
Сванберг
19
Сванберг
13
Экдаль
10
Форсберг
11
Эланга
11
Эланга
10
Форсберг
20
Ольссон
16
Карлстрем
16
Карлстрем
20
Ольссон
17
Классон
22
Квайсон
22
Квайсон
17
Классон
8
Садилек
15
Сикора
15
Сикора
8
Садилек
14
Янкто
17
Матею
17
Матею
14
Янкто
12
Масопуст
4
Гавел
4
Гавел
12
Масопуст
7
Барак
7
Крейчи
7
Крейчи
7
Барак
10
Гложек
20
Лингр
20
Лингр
10
Гложек
11
Кухта
10
Пекхарт
10
Пекхарт
11
Кухта
Остались в запасе
Швеция
Чехия
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
16
Индржих Станек
ВР
0
Милан Хеча
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
0
Андреас Линде
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Даниэль Сандгрен
ПЗ
14
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
0
Милан Хеча
ВР
4
Томаш Петрашек
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Швеция - Чехия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Швеция
Чехия
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Только один футболист провел больше матчей за сборную, чем Модрич
16 ноября
3
Лига наций. Франция победила Турцию (2:1), Италия крупно проиграла Бельгии (1:4)
16 ноября
Хорватия – Чехия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Хорватии и Чехии на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+