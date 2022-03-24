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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд - Непал
Таиланд - Непал: обзор матча 24 марта 2022
Таиланд
24.03.2022, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Непал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таиланд - Непал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
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