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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Турция
Португалия - Турция: обзор матча 24 марта 2022
Португалия
24.03.2022, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Турция
15'
Отавио
42'
Д. Жота
90+4'
М. Нуньес
65'
Б. Йылмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Португалия - Турция
90'
+6
Желтая карточка
Д. Токез
ГОЛ! 3:1!
М. Нуньес
Пас отдал
Р. Леау
90'
+4
90'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Б. Кутлу
Замена
Н. Мендеш
️️️️
Р. Геррейру
88'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Моутинью
88'
Замена
Р. Леау
️️️️
Отавио
88'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
86'
83'
Пенальти не реализован!
Б. Йылмаз
Замена
В. Карвалью
️️️️
Б. Фернандеш
80'
80'
Замена
Д. Токез
️️️️
О. Кекчю
80'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
З. Челик
76'
Желтая карточка
М. Демирал
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Д. Жота
71'
69'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
66'
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Актюркоглу
65'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Ундер
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
Пас отдал
Отавио
42'
35'
Желтая карточка
З. Челик
Желтая карточка
Д. Жота
35'
ГОЛ! 1:0!
Отавио
Пас отдал
Б. Силва
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
5
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Данилу Перейра
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
16
Отавио
ПВ
21
Диогу Жота
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Португалия
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
14
Тиагу Джало
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
23
Витинья
ЦП
9
Андре Силва
ЦФ
10
Жоау Феликс
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Энес Унал
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
5
Геррейру
6
Фонте
13
Перейра
2
Далот
8
Моутинью
8
Фернандеш
10
Силва
16
Отавио
7
Роналду
21
Жота
4-3-2-1
1
Чакир
2
Челик
3
Демирал
15
Кабак
4
Сеюнджу
10
Чалханоглу
6
Кекчю
0
Кутлу
7
Ундер
7
Актюркоглу
17
Йылмаз
16
Отавио
7
Леау
7
Леау
16
Отавио
5
Геррейру
19
Мендеш
19
Мендеш
5
Геррейру
8
Фернандеш
14
Карвалью
14
Карвалью
8
Фернандеш
8
Моутинью
6
Нуньес
6
Нуньес
8
Моутинью
21
Жота
10
Феликс
10
Феликс
21
Жота
6
Кекчю
8
Токез
8
Токез
6
Кекчю
2
Челик
11
Языджи
11
Языджи
2
Челик
7
Актюркоглу
9
Унал
9
Унал
7
Актюркоглу
0
Кутлу
19
Дурсун
19
Дурсун
0
Кутлу
Остались в запасе
Португалия
Турция
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Витинья
ЦП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
14
Тиагу Джало
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
23
Витинья
ЦП
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Португалия - Турция
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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