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Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Айнтрахт
Вест Хэм - Айнтрахт: обзор матча 28 апреля 2022
Вест Хэм
28.04.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Айнтрахт
21'
М. Антонио
1'
А. Кнауфф
54'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Айнтрахт
90'
+3
Замена
Р. Ахе
️️️️
Р. Борре
81'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
79'
Желтая карточка
Д. Соу
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
66'
62'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Камада
Пас отдал
Д. Соу
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
К. Зума
21'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Кнауфф
Пас отдал
Р. Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-2-3-2
1
Трапп
6
Туре
13
Хинтереггер
3
Тута
97
Соу
17
Роде
7
Кнауфф
18
Камада
18
Костич
19
Борре
35
Линдстрем
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
9
Ахе
9
Ахе
19
Борре
Остались в запасе
Вест Хэм
Айнтрахт
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
25
Аймен Баркок
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вест Хэм - Айнтрахт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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