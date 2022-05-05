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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Вест Хэм
Айнтрахт - Вест Хэм: обзор матча 05 мая 2022
Айнтрахт
05.05.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Вест Хэм
26'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вест Хэм
Желтая карточка
К. Трапп
90'
+1
87'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
В. Цоуфал
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
82'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Й. Хеуге
82'
81'
Желтая карточка
С. Бенрахма
Желтая карточка
А. Кнауфф
81'
Желтая карточка
Т. Чендлер
78'
77'
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
76'
74'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
П. Форнальс
Желтая карточка
С. Роде
66'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
Э. Н'Дика
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
Пас отдал
А. Кнауфф
26'
22'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Ланзини
17'
Красная карточка
А. Крессуэлл
Замена
А. Туре
️️️️
М. Хинтереггер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
3-2-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
97
Соу
17
Роде
10
Хеуге
18
Камада
7
Кнауфф
19
Борре
18
Костич
4-2-3-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
13
Хинтереггер
6
Туре
6
Туре
13
Хинтереггер
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
10
Хеуге
70
Хрустич
70
Хрустич
10
Хеуге
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
22
Ланзини
2
Джонсон
2
Джонсон
22
Ланзини
8
Форнальс
10
Бенрахма
10
Бенрахма
8
Форнальс
34
Цоуфал
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
34
Цоуфал
Остались в запасе
Айнтрахт
Вест Хэм
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Айнтрахт - Вест Хэм
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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