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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лестер - Рома
Лестер - Рома: обзор матча 28 апреля 2022
Лестер
28.04.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Рома
67'
Д. Манчини (АГ)
15'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лестер - Рома
85'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Л. Пеллегрини
85'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
Замена
А. Перес
️️️️
А. Лукман
83'
69'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Манчини
67'
63'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Замена
Х. Барнс
️️️️
М. Олбрайтон
62'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
62'
Желтая карточка
Д. Варди
59'
57'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
К. Дьюсбери-Холл
26'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Т. Кастань
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Н. Залевски
8'
Желтая карточка
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
11
Лукман
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
3
Ибаньес
6
Смоллинг
23
Манчини
2
Карсдорп
59
Залевски
22
Мхитарян
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
21
Кастань
24
Джастин
24
Джастин
21
Кастань
11
Олбрайтон
11
Барнс
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Лукман
22
Перес
22
Перес
11
Лукман
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
10
Дзаньоло
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Дзаньоло
22
Мхитарян
17
Верету
17
Верету
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Лестер
Рома
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
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