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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Рома - Лестер
Рома - Лестер: обзор матча 05 мая 2022
Рома
05.05.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лестер
11'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Лестер
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
88'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
87'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
84'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Н. Дзаньоло
78'
77'
Замена
А. Перес
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
69'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Перейра
68'
Желтая карточка
У. Фофана
46'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
46'
Замена
Д. Амарти
️️️️
А. Лукман
Желтая карточка
Д. Манчини
41'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Л. Пеллегрини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
59
Залевски
2
Карсдорп
4
Кристанте
27
Оливейра
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
4-1-2-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
3
Фофана
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
11
Лукман
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
10
Дзаньоло
17
Верету
17
Верету
10
Дзаньоло
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
11
Лукман
12
Амарти
12
Амарти
11
Лукман
21
Перейра
21
Кастань
21
Кастань
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
22
Перес
22
Перес
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
Остались в запасе
Рома
Лестер
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Рома - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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