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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Мидтьюлланд
Рандерс - Мидтьюлланд: обзор матча 13 апреля 2022
Рандерс
13.04.2022, среда, 19:30
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
90+2'
Т. Кеинде
17'
Шарлес
45'
Х. Дальсгаард
82'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рандерс - Мидтьюлланд
ГОЛ! 1:3!
Т. Кеинде
90'
+2
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Х. Андерссон
85'
85'
Замена
Э. Святченко
️️️️
М. Тюхосен
Замена
М. Энггор
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
84'
84'
Замена
В. Лав
️️️️
А. Дрейер
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Дрейер
Пас отдал
Эвандер
Желтая карточка
Б. Копплин
78'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Ф. Лауэнборг
75'
70'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
70'
Замена
М. Майер
️️️️
Г. Исаксен
61'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Ж. Брумадо
Замена
М. Каллесе
️️️️
О. Бундгор
46'
Замена
Я. Анкерсен
️️️️
С. Тибблинг
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Х. Дальсгаард
17'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Х. Дальсгаард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
6
Мадс Энггор
ЦП
9
Якоб Анкерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
3-5-1-1
30
Карльгрен
6
Андерссон
23
Бундгор
15
Копплин
8
Пизингер
4
Йонсен
14
Лауэнборг
11
Тибблинг
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
98
Одей
3-2-3-1-2
17
Тюхосен
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
3
Хег
11
Исаксен
10
Эвандер
35
Шарлес
10
Дрейер
74
Брумадо
1
6
Андерссон
17
Лауридсен
17
Лауридсен
6
Андерссон
23
Бундгор
7
Каллесе
7
Каллесе
23
Бундгор
10
Хаммершой-Мистрати
6
Энггор
6
Энггор
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
9
Анкерсен
9
Анкерсен
11
Тибблинг
14
Лауэнборг
11
Бундгор
11
Бундгор
14
Лауэнборг
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
17
Тюхосен
28
Святченко
28
Святченко
17
Тюхосен
11
Исаксен
7
Майер
7
Майер
11
Исаксен
74
Брумадо
14
Чилуфья
14
Чилуфья
74
Брумадо
10
Дрейер
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
10
Дрейер
Остались в запасе
Рандерс
Мидтьюлланд
25
Йонас Дакир
ВР
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Главный тренер
Колин Тодд
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
20
Тобиас Клюснер
ПВ
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Рандерс - Мидтьюлланд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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