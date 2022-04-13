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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Манчестер Сити
Атлетико - Манчестер Сити: обзор матча 13 апреля 2022
Атлетико
13.04.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
0 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Манчестер Сити
90'
+7
Желтая карточка
Ж. Канселу
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Фоден
90'
+4
Желтая карточка
Р. Марез
Вторая желтая
А. Фелипе
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Н. Аке
Желтая карточка
С. Савич
90'
+1
85'
Желтая карточка
Родри
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Феликс
82'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Т. Лемар
82'
Желтая карточка
М. Льоренте
80'
79'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Б. Силва
73'
Замена
Н. Аке
️️️️
К. Уокер
73'
Травма
К. Уокер
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Лоди
70'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Гризманн
69'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
69'
65'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
К. Де Брюйне
Желтая карточка
А. Фелипе
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛАЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
17
Рейнилду
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ПАЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
ЛФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
РФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
3-3-1-3
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
17
Рейнилду
6
Лоди
19
Кондогбиа
14
Льоренте
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
79
Феликс
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
6
Стоунз
14
Ляпорт
2
Уокер
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
47
Фоден
20
Силва
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
7
Гризманн
10
Карраско
10
Карраско
7
Гризманн
6
Лоди
10
Корреа
10
Корреа
6
Лоди
79
Феликс
10
Кунья
10
Кунья
79
Феликс
18
Лемар
9
Суарес
9
Суарес
18
Лемар
2
Уокер
15
Аке
15
Аке
2
Уокер
20
Силва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Силва
26
Де Брюйне
19
Стерлинг
19
Стерлинг
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Атлетико
Манчестер Сити
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
1
Зак Стеффен
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Манчестер Сити
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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