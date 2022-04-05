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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Атлетико
Манчестер Сити - Атлетико: обзор матча 05 апреля 2022
Манчестер Сити
05.04.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Атлетико
70'
К. Де Брюйне
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Атлетико
Желтая карточка
Эдерсон
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Г. Жезус
85'
83'
Желтая карточка
А. Корреа
81'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Феликс
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Ф. Фоден
70'
69'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Р. Марез
68'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
И. Гюндоган
68'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
68'
60'
Замена
М. Кунья
️️️️
М. Льоренте
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
60'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛАЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
17
Рейнилду
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПАЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ОП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Джек Грилиш
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
31
Кристиан Гомес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
6
Стоунз
15
Аке
14
Ляпорт
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
26
Де Брюйне
3-3-2-2
13
Облак
15
Савич
18
Фелипе
17
Рейнилду
24
Врсалько
19
Кондогбиа
6
Лоди
14
Льоренте
6
Коке
79
Феликс
7
Гризманн
26
Марез
47
Фоден
47
Фоден
26
Марез
20
Гюндоган
10
Грилиш
10
Грилиш
20
Гюндоган
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
6
Коке
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Коке
79
Феликс
18
Лемар
18
Лемар
79
Феликс
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
14
Льоренте
10
Кунья
10
Кунья
14
Льоренте
Остались в запасе
Манчестер Сити
Атлетико
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
23
Бенжамин Леком
ВР
31
Кристиан Гомес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
31
Кристиан Гомес
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Манчестер Сити - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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