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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лидс
Кристал Пэлас - Лидс: обзор матча 25 апреля 2022
Кристал Пэлас
25.04.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Лидс
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Матета
84'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Эзе
79'
77'
Желтая карточка
Д. Льоренте
74'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Родриго
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
67'
59'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
Желтая карточка
Д. Уорд
51'
50'
Желтая карточка
Д. Джеймс
46'
Замена
Р. Кох
️️️️
М. Клих
Желтая карточка
Й. Андерсен
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
25
Джоэл Уорд
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Эберечи Эзе
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
25
Уорд
2
Андерсен
6
Гехи
17
Клайн
11
МакАртур
8
Галлахер
10
Заа
10
Эзе
14
Матета
10
Айю
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
3
Льоренте
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Рафинья
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Родриго
10
Эзе
27
Шлупп
27
Шлупп
10
Эзе
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
14
Матета
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Матета
7
Джеймс
20
Гринвуд
20
Гринвуд
7
Джеймс
43
Клих
4
Кох
4
Кох
43
Клих
19
Родриго
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Родриго
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лидс
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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