Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Касымпаша
Бешикташ - Касымпаша: обзор матча 25 апреля 2022
Бешикташ
25.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 3
Завершен
Касымпаша
28'
Д. Мюлека
45+1'
М. Бен Уанес
82'
Д. Мюлека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Касымпаша
90'
Желтая карточка
Р. Абид
88'
Замена
У. Бозок
️️️️
Д. Мюлека
84'
Замена
Р. Абид
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
К. Ларин
️️️️
М. Пьянич
83'
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мюлека
Пас отдал
Х. Хайрадинович
80'
Замена
Т. Бречка
️️️️
У. Спайич
80'
Замена
А. Мабиль
️️️️
М. Фалл
78'
Желтая карточка
Р. Донк
Желтая карточка
Ф. Монтеро
68'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Вида
62'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Батшуайи
62'
Желтая карточка
Д. Вида
61'
56'
Желтая карточка
У. Спайич
Замена
У. Мерас
️️️️
Р. Йилмаз
46'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
Г. Ялчин
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Бен Уанес
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Бен Уанес
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
36'
Желтая карточка
Д. Мюлека
Желтая карточка
Э. Дестаноглу
36'
Желтая карточка
М. Пьянич
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
У. Спайич
Желтая карточка
Соуза
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
8
Тунай Торун
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
3-2-4-1
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
21
Вида
3
Монтеро
23
Велинтон
19
Розье
5
Соуза
18
Геззаль
50
Ялчин
15
Пьянич
44
Батшуайи
3-3-1-1-2
1
Ташкыран
4
Донк
25
Спайич
94
Хадергьонай
17
Эльмали
34
Хасполат
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
11
Мюлека
7
Фалл
33
Йилмаз
17
Мерас
17
Мерас
33
Йилмаз
50
Ялчин
6
Ильхан
6
Ильхан
50
Ялчин
21
Вида
14
Н'Куду
14
Н'Куду
21
Вида
15
Пьянич
9
Ларин
9
Ларин
15
Пьянич
44
Батшуайи
19
Караман
19
Караман
44
Батшуайи
25
Спайич
25
Бречка
25
Бречка
25
Спайич
12
Бен Уанес
14
Абид
14
Абид
12
Бен Уанес
7
Фалл
11
Мабиль
11
Мабиль
7
Фалл
11
Мюлека
17
Бозок
17
Бозок
11
Мюлека
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Главный тренер
Ондер Каравели
23
Харун Текин
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
17
Ахмет Энгин
ЛВ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Касымпаша
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+