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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 25 апреля 2022
Брондбю
25.04.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
24'
С. Хедлунд (П)
40'
Эвандер (П)
43'
Г. Исаксен
70'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
Замена
C. Björk
️️️️
М. Квистгарден
78'
77'
Замена
Э. Святченко
️️️️
Жуниньо
77'
Замена
В. Лав
️️️️
Г. Исаксен
Замена
М. Греве
️️️️
С. Хедлунд
75'
70'
ГОЛ! 1:3!
А. Дрейер
Пас отдал
Р. Онидика
Желтая карточка
С. Хедлунд
68'
65'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
63'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
63'
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Э. Чилуфья
57'
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
Замена
Й. Радошевич
️️️️
К. Каппис
46'
43'
ГОЛ! 1:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
А. Дрейер
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Эвандер
Желтая карточка
С. Ростед
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Хедлунд
24'
23'
Желтая карточка
Д. Хег
Красная карточка
А. Максе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Yousef Salech
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
38
Маррони
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
4-2-4
1
Хермансен
24
Ростед
2
Максе
15
Риверос
5
Брус
20
Слимане
12
Каппис
15
Хедлунд
30
Квистгарден
24
Дивкович
8
Белл
3-3-2-1-2
18
Жуниньо
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
25
Онидика
3
Хег
11
Исаксен
10
Эвандер
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
12
Каппис
5
Радошевич
5
Радошевич
12
Каппис
15
Хедлунд
17
Греве
17
Греве
15
Хедлунд
30
Квистгарден
15
15
30
Квистгарден
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
18
Жуниньо
28
Святченко
28
Святченко
18
Жуниньо
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
11
Исаксен
14
Чилуфья
74
Брумадо
74
Брумадо
14
Чилуфья
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
9
Yousef Salech
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
9
Yousef Salech
ЦФ
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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