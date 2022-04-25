Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Ботафого
Атлетико Гойяненсе - Ботафого: обзор матча 25 апреля 2022
Атлетико Гойяненсе
25.04.2022, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ботафого
51'
М. Фрейтас
90+6'
L. Barcia (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Ботафого
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
L. Barcia
88'
Желтая карточка
Ф. Сампайо
Замена
Риксон
️️️️
В. Рато
83'
78'
Замена
М. Наскименто
️️️️
L. Oyama
78'
Замена
D. Gonçalves
️️️️
Г. Сауэр
Замена
L. Barcia
️️️️
Айртон
65'
59'
Замена
П. де Паула
️️️️
Л. Пиазон
59'
Замена
C.
️️️️
Л. Фернандес
Желтая карточка
Г. Баральяс
54'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрейтас
51'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Эдсон
46'
Замена
Шейлон
️️️️
Жоржиньо
46'
36'
Замена
В. Куэста
️️️️
Кану
Желтая карточка
Эдсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
40
Рамон Менезес
ЦЗ
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
16
Эдсон
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Ботафого
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
33
Лукас Фернандес
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
99
Эрисон
ЦФ
29
Diego Loureiro
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
14
Chay
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
2-1-5
1
Роналдо
4
Вандерсон
40
Менезес
10
Рато
16
Эдсон
38
Перейра
17
Жоржиньо
11
Айртон
17
Фрейтас
3-2-3-3
14
Сампайо
4
Кану
20
Борхес
33
Фернандес
5
7
Сауэр
12
Пиазон
27
Са
20
Саравия
29
99
Эрисон
16
Эдсон
44
Баральяс
44
Баральяс
16
Эдсон
10
Рато
17
Риксон
17
Риксон
10
Рато
17
Жоржиньо
7
Шейлон
7
Шейлон
17
Жоржиньо
11
Айртон
7
7
11
Айртон
33
Фернандес
14
14
33
Фернандес
4
Кану
31
Куэста
31
Куэста
4
Кану
12
Пиазон
12
де Паула
12
де Паула
12
Пиазон
7
Сауэр
13
13
7
Сауэр
5
30
Наскименто
30
Наскименто
5
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Кайке
ЦФ
70
Винисиус Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Ботафого
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
Новости команд
Все
Атлетико Гойяненсе
Ботафого
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Тошич выделил самого талантливого игрока ЦСКА, с которым выступал
2024.10.18 11:02
3
Стало известно, интересовался ли ЦСКА возвращением Вагнера Лава
2024.06.25 12:21
40-летний Вагнер Лав перешел в новый клуб
2024.06.23 11:37
2
Вагнер Лав может сменить команду в 40 лет
2024.06.21 22:10
Агент Вагнера высказался о возможном возвращении игрока в ЦСКА
2024.06.12 17:45
4
Клуб РПЛ рассмотрит трансфер бразильца, игравшего за «Лион»
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Ремо» и «Ботафого» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+