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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Спортинг
Боавишта - Спортинг: обзор матча 25 апреля 2022
Боавишта
25.04.2022, понедельник, 22:30
Португалия. Примейра, 31 тур
0 : 3
Завершен
Спортинг
37'
М. Нуньес
58'
Р. Абаскаль (АГ)
83'
Табата (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Спортинг
83'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Табата
Желтая карточка
Р. Абаскаль
82'
80'
Желтая карточка
Г. Инасиу
78'
Замена
З. Феддаль
️️️️
С. Коатес
77'
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Сарабия
Замена
Я. Амаш
️️️️
Ф. Феррейра
75'
Замена
P. Ntep
️️️️
J. De Santis
75'
Замена
Л. Сантуш
️️️️
К. Горре
74'
Замена
T. Reymão
️️️️
И. Вукотич
69'
68'
Замена
Табата
️️️️
П. Гонсалвеш
68'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Натан
60'
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Абаскаль
57'
Замена
М. Угарте
️️️️
М. Нуньес
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Нуньес
Пас отдал
П. Гонсалвеш
35'
Желтая карточка
Л. Нету
Желтая карточка
К. Горре
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
23
Натан
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Tomás Reymão
ЦП
80
Berna
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
3-3-2-2
1
Бракали
20
Феррейра
26
Абаскаль
12
Поросо
4
Каннон
8
Вукотич
23
Натан
42
Макута
79
Малхейру
9
11
Горре
4-1-2-2-1
1
Адан
47
Эшгайю
4
Коатес
13
Нету
25
Инасиу
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
10
Эдвардс
11
Сантуш
20
Феррейра
25
Амаш
25
Амаш
20
Феррейра
8
Вукотич
24
24
8
Вукотич
23
Натан
10
Нжийе
10
Нжийе
23
Натан
11
Горре
77
Сантуш
77
Сантуш
11
Горре
9
29
29
9
28
Гонсалвеш
10
Табата
10
Табата
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
19
Винагре
19
Винагре
11
Сантуш
4
Коатес
3
Феддаль
3
Феддаль
4
Коатес
7
Сарабия
21
Браганца
21
Браганца
7
Сарабия
27
Нуньес
5
Угарте
5
Угарте
27
Нуньес
Остались в запасе
Боавишта
Спортинг
1
Алиреза Бейранванд
ВР
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
80
Berna
ЦП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Manuel Namora
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Боавишта - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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