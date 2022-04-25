Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Порту
Брага - Порту: обзор матча 25 апреля 2022
Брага
25.04.2022, понедельник, 20:00
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Порту
54'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Порту
90'
+2
Желтая карточка
Галено
76'
Желтая карточка
Пепе
Замена
Л. Минейро
️️️️
А. Орта
75'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
74'
71'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
Замена
Ф. Моура
️️️️
А. Мусрати
64'
Замена
Ф. Силва
️️️️
Я. Коуто
64'
63'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
63'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Груйич
ГОЛ! 1:0!
Р. Орта
Пас отдал
А. Руис
54'
46'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Эванилсон
Желтая карточка
П. Оливейра
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
12
Тиагу Са
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
9
Витинья
ЦФ
18
Мигель Фале
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
1
Матеус
3
Тормена
15
Оливейра
6
Карму
27
Коуто
73
Мусрати
6
Орта
21
Гомеш
21
Орта
8
Каштру
9
Руис
3-1-2-2-2
99
Кошта
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Груйич
20
Виейра
17
Витинья
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
73
Мусрати
74
Моура
74
Моура
73
Мусрати
27
Коуто
70
Силва
70
Силва
27
Коуто
6
Орта
30
Минейро
30
Минейро
6
Орта
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
20
Виейра
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Виейра
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
9
Эванилсон
17
Мариу
17
Мариу
9
Эванилсон
8
Груйич
11
Мартинес
11
Мартинес
8
Груйич
Остались в запасе
Брага
Порту
12
Тиагу Са
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
18
Мигель Фале
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
13
Галено
ЛВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
13
Андре Феррейра
ВР
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
18
Мигель Фале
ЦФ
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Брага - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Брага
Порту
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+