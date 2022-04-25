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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Лос-Анджелес
Цинциннати - Лос-Анджелес: обзор матча 25 апреля 2022
Цинциннати
25.04.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 12 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
45+4'
Л. Акоста
59'
К. Акоста
79'
Д. Мусовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цинциннати - Лос-Анджелес
90'
+7
Желтая карточка
М. Крепо
Желтая карточка
Т. Блэкетт
90'
+7
Желтая карточка
Д. Баджи
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Д. Мусовски
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
90'
Замена
A. Ordonez
️️️️
Д. Нельсон
90'
87'
Замена
C. Jennings
️️️️
К. Вела
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мусовски
Пас отдал
К. Вела
Замена
Н. Марканич
️️️️
Бреннер
78'
72'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
72'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Аранго
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Акоста
ГОЛ! 1:0!
Л. Акоста
Пас отдал
Бреннер
45'
+4
33'
Желтая карточка
С. Ибеага
30'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Д. Хенри
6'
Желтая карточка
Д. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
26
Cal Jennings
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3-1-5
18
32
Мерфи
14
Нельсон
6
Блэкетт
8
Морено
7
14
Харрис
32
Акоста
14
Баджи
2
Пауэлл
4-1-2-3
71
Крепо
3
Мурильо
44
Хенри
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
17
Аранго
10
Вела
90
Опоку
14
Нельсон
29
29
14
Нельсон
7
4
4
7
20
Бреннер
17
Марканич
17
Марканич
20
Бреннер
44
Хенри
25
Ибеага
25
Ибеага
44
Хенри
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
10
Вела
26
26
10
Вела
17
Аранго
19
Мусовски
19
Мусовски
17
Аранго
Остались в запасе
Цинциннати
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Цинциннати - Лос-Анджелес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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