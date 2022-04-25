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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Куяба
Жувентуде - Куяба: обзор матча 25 апреля 2022
Жувентуде
25.04.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Куяба
83'
É. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жувентуде - Куяба
90'
+5
Замена
Паулао
️️️️
Маркиньос
90'
+3
Желтая карточка
Алессон
85'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Замена
Бруниньо
️️️️
О. Руис
85'
Замена
G. Parede
️️️️
Чико
85'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
É.
Вторая желтая
В. Мендес
82'
Желтая карточка
В. Мендес
82'
73'
Замена
R.
️️️️
Вальдивия
72'
Желтая карточка
É.
Замена
Р. Буэно
️️️️
И. Питта
68'
Желтая карточка
Жадсон
66'
66'
Замена
Алессон
️️️️
Ã. Cardoso
65'
Замена
Маркиньос
️️️️
F. Marques
Пенальти не реализован!
И. Питта
51'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
Юри
46'
46'
Замена
É.
️️️️
Андре
33'
Желтая карточка
Марллон
Замена
П. Миранда
️️️️
Р. Форстер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
16
Жадсон
ЦП
34
Витор Мендес
ЦФ
50
Юри
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
11
Оскар Руис
ЦФ
10
Чико
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
21
Андре
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Жувентуде
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
23
Ромуло
ЦП
25
Бузанелло
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
77
Guilherme Parede
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
5
Жеан Ирмер
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Куяба
28
Жоаким
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
77
Алессон
ЦФ
19
Élton
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
1-2-5
31
Рейс
13
Форстер
2
Алвес
16
Жадсон
11
Руис
2
Матеус
9
Питта
10
Чико
7
Капиксаба
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
13
Марллон
20
Вальдивия
19
6
22
77
6
Виларди
13
Форстер
28
Миранда
28
Миранда
13
Форстер
11
Руис
37
Бруниньо
37
Бруниньо
11
Руис
10
Чико
77
77
10
Чико
50
Юри
5
Ирмер
5
Ирмер
50
Юри
9
Питта
9
Буэно
9
Буэно
9
Питта
Маркиньос
4
Паулао
4
Паулао
Маркиньос
22
77
Алессон
77
Алессон
22
21
Андре
19
19
21
Андре
20
Вальдивия
10
10
20
Вальдивия
19
10
Маркиньос
10
Маркиньос
19
Остались в запасе
Жувентуде
Куяба
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
25
Бузанелло
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
27
Felipe Alves
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
25
Бузанелло
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
Остались в запасе
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Жувентуде - Куяба
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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