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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Зенит
Краснодар - Зенит: обзор матча 25 апреля 2022
Краснодар
25.04.2022, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
73'
И. Манелов
35'
И. Сергеев
42'
Малком
87'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Зенит
Желтая карточка
С. Петров
88'
87'
ГОЛ! 1:3!
М. Оздоев
Пас отдал
А. Мостовой
86'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Сантос
Желтая карточка
И. Манелов
84'
84'
Желтая карточка
А. Мостовой
78'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Клаудиньо
78'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Ионов
74'
ГОЛ! 1:2!
И. Манелов
Пас отдал
Р. Апеков
73'
Замена
И. Манелов
️️️️
С. Волков
65'
Замена
Р. Апеков
️️️️
О. Олусегун
65'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Ю. Газинский
61'
Замена
А. Черников
️️️️
В. Якимов
61'
59'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
59'
Замена
А. Мостовой
️️️️
И. Сергеев
42'
ГОЛ! 0:2!
Малком
Пас отдал
Вендел
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Пас отдал
Д. Кузяев
Травма
М. Сафонов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Зенит
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
3-3-1-2-1
39
Сафонов
98
Петров
28
Сорокин
4
Литвинов
44
Исаенко
23
Якимов
82
Волков
18
Газинский
88
Кривцов
11
Ионов
6
Олусегун
3-1-2-2-2
41
Кержаков
28
Алип
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
33
Сергеев
9
Алберто
23
Якимов
53
Черников
53
Черников
23
Якимов
18
Газинский
15
Мацукатов
15
Мацукатов
18
Газинский
6
Олусегун
11
Апеков
11
Апеков
6
Олусегун
82
Волков
2
Манелов
2
Манелов
82
Волков
11
Ионов
98
Ильин
98
Ильин
11
Ионов
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
3
Дуглас Сантос
11
Сутормин
11
Сутормин
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
21
Оздоев
21
Оздоев
33
Клаудиньо
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
33
Сергеев
77
Мостовой
77
Мостовой
33
Сергеев
Остались в запасе
Краснодар
Зенит
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Краснодар - Зенит
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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