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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Торонто
Нью-Йорк Сити - Торонто: обзор матча 25 апреля 2022
Нью-Йорк Сити
25.04.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 12 тур
5 : 4
Завершен
Торонто
38'
В. Кастелланос
54'
С. Родригес
58'
К. Паркс
75'
Г. Перейра
13'
Х. Хименес
27'
Х. Хименес
90+1'
M. Bradley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Торонто
90'
+1
ГОЛ! 4:3!
M. Bradley
Пас отдал
А. Посуэло
Замена
V. Latinovich
️️️️
Хебер
90'
+1
Вторая желтая
А. Моралес
90'
Желтая карточка
А. Моралес
83'
80'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Х. Хименес
Замена
C. Gloster
️️️️
М. Амундсен
80'
Замена
Хебер
️️️️
В. Кастелланос
80'
ГОЛ! 4:2!
Г. Перейра
75'
Замена
G. Zelalem
️️️️
Н. Асеведо
75'
60'
Замена
K. Chung
️️️️
Д. Осорио
ГОЛ! 3:2!
К. Паркс
58'
ГОЛ! 2:2!
С. Родригес
Пас отдал
В. Кастелланос
54'
44'
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Н. Асеведо
40'
ГОЛ! 1:2!
В. Кастелланос
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хименес
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
5
Николас Асеведо
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
26
Alex Bono
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
13
Лука Петрассо
ЦП
13
Карлос Сальседо
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
2-1-5
1
Джонсон
27
Моралес
18
Калленс
55
Паркс
8
Родригес
24
Грэй
18
Амундсен
11
Андраде
11
Магно
2-3-5
26
17
Мавинга
40
33
Томпсон
21
Осорио
13
Петрассо
13
Сальседо
9
Хименес
8
Посуэло
18
Шаффельбург
4
5
Асеведо
29
29
5
Асеведо
11
Кастелланос
97
Хебер
97
Хебер
11
Кастелланос
18
Амундсен
2
2
18
Амундсен
Хебер
32
32
Хебер
21
Осорио
12
12
21
Осорио
9
Хименес
77
77
9
Хименес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Торонто
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Торонто
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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