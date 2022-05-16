Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Адана Демирспор
Галатасарай - Адана Демирспор: обзор матча 16 мая 2022
Галатасарай
16.05.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 37 тур
3 : 2
Завершен
Адана Демирспор
30'
Б. Гомис (П)
55'
К. Актюркоглу
63'
Б. Гомис
9'
Ю. Акгюн
67'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Адана Демирспор
Желтая карточка
Маркао
90'
+4
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
90'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Х. Дервисоглу
87'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
87'
Замена
С. Фегули
️️️️
Р. Бабел
87'
81'
Желтая карточка
Б. Ассомбалонга
77'
Замена
Т. Санук
️️️️
С. Дели
77'
Замена
Д. Акинтола
️️️️
Ю. Акгюн
68'
Замена
Х. Рассул
️️️️
А. Улудаг
68'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ю. Бельханда
68'
Замена
Д. Джокович
️️️️
Г. Инлер
67'
ГОЛ! 3:2!
М. Балотелли
Желтая карточка
Б. Кутлу
66'
ГОЛ! 3:1!
Б. Гомис
Пас отдал
К. Актюркоглу
63'
ГОЛ! 2:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Р. Бабел
55'
Желтая карточка
В. Нельссон
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Гомис
30'
29'
Желтая карточка
С. Акайдын
9'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
8
Давид Акинтола
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Маркао
23
Боэ
5
Пульгар
10
Кутлу
7
Актюркоглу
8
Бабел
28
Дервисоглу
18
Гомис
4-4-1-1
49
Мурич
15
Дели
3
Улудаг
6
Гюлер
4
Акайдын
8
Бьярнасон
11
Акгюн
20
Бельханда
88
Инлер
8
Варгас
45
Балотелли
8
Бабел
8
Фегули
8
Фегули
8
Бабел
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
11
Килинк
11
Килинк
28
Дервисоглу
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
3
Улудаг
5
Рассул
5
Рассул
3
Улудаг
15
Дели
5
Санук
5
Санук
15
Дели
11
Акгюн
8
Акинтола
8
Акинтола
11
Акгюн
88
Инлер
88
Джокович
88
Джокович
88
Инлер
20
Бельханда
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Бельханда
Остались в запасе
Галатасарай
Адана Демирспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
2
Исмаил Кокчалыш
ЦЗ
8
Sinan Kurt
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
19
Мустафа Капи
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Галатасарай - Адана Демирспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Адана Демирспор
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Дзюба рассказал, как отказался от трансфера в Саудовскую Аравию
10 июля
Бывшие клубы Юрана и Дзюбы вылетели из Первой лиги Турции
20 апреля
Адиев хочет видеть в «Крыльях Советов» форварда сборной Казахстана
2025.06.18 23:53
2
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025
2025.05.11 17:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+