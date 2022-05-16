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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Сарпсборг 08
Лиллестрем - Сарпсборг 08: обзор матча 16 мая 2022
Лиллестрем
16.05.2022, понедельник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
67'
И. Ибрахимай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Сарпсборг 08
90'
+2
Желтая карточка
Р. Мухаммед
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
84'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
М. Кнудсен
84'
78'
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
М. Майгаард
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
76'
ГОЛ! 1:0!
И. Ибрахимай
Пас отдал
А. Адамс
67'
62'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
62'
Замена
К. Опсет
️️️️
Г. Молинс
54'
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
53'
Желтая карточка
М. Хейланд
46'
Замена
M. Odegaard
️️️️
Э. Вихне
46'
Замена
М. Хейланд
️️️️
А. Салетрос
9'
Желтая карточка
Б. Утвик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Сарпсборг 08
10
Джонатан Линдсет
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
3
Йорген Хорн
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-3-5
24
Петтерссон
5
Огбу
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
45
Адамс
20
Драгснес
2
18
Мэттью
21
Кристиансен
5-5
10
Линдсет
14
Хайнц
5
Мартинссон Нгуали
10
Молинс
6
Салетрос
20
Майгаард
34
4
Утвик
17
Солтведт
3
Хорн
4
Кнудсен
23
Хольст
23
Хольст
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
6
Салетрос
6
Хейланд
6
Хейланд
6
Салетрос
32
Вихне
5
5
32
Вихне
20
Майгаард
10
Мухаммед
10
Мухаммед
20
Майгаард
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
10
Молинс
22
Опсет
22
Опсет
10
Молинс
Остались в запасе
Лиллестрем
Сарпсборг 08
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
3
Антон Скиппер
ЦЗ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Лиллестрем - Сарпсборг 08
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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