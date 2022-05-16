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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Аваи - Жувентуде
Аваи - Жувентуде: обзор матча 16 мая 2022
Аваи
16.05.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Жувентуде
27'
Биссоли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аваи - Жувентуде
Замена
В. Потткер
️️️️
Морато
66'
Замена
J. Pyerre
️️️️
Раниэле
65'
Желтая карточка
B.
60'
ГОЛ! 1:0!
Биссоли
Пас отдал
Морато
27'
Желтая карточка
Раниэле
6'
Начало матча
Статистика матча Аваи - Жувентуде
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Абердал Рамос да Силва
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Аваи
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